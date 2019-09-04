Рим, , 13:07 — REGNUM Участники новой правящей коалиции Италии определились с кандидатами на посты глав нескольких ключевых министерств, передает информагентство ANSA в среду, 4 сентября.

По информации издания, пост министра иностранных дел займет лидер одной из двух правящих партий, «Движения 5 звезд», Луиджи Ди Майо (в прежнем правительстве занимал посты вице-премьера и министра экономического развития).

Пост министра обороны должен занять представитель второй партии коалиции, либералов, Дарио Франческини, уже работавший в правительстве страны в 2013—2018 годах (на постах министра по связям с парламентом и министра культурного наследия).

По информации других изданий, пост министра экономики в новом правительстве может занять другой либерал, депутат Европарламента Роберто Гуалтьери, а пост представителя Италии в Еврокомиссии — еще один член той же партии, экс-премьер-министр Паоло Джентилони.

В среду получивший мандат на формирование нового правительства Джузеппе Конте должен представить формальному главе итальянского государства президенту Серджо Маттарелле полный состав правительства.

Как сообщалось ранее, в августе 2019 года лидер «Лиги» Маттео Сальвини инициировал распад правящей коалиции с «Движением 5 звезд». По версии Сальвини, с партнерами стало невозможно договориться ни по одному значимому вопросу. По версии его оппонентов — лидер «Лиги» хотел добиться досрочных выборов, на которых победили бы правоцентристские партии, а он занял бы пост премьер-министра.

Однако формальный глава итальянского государства президент Серджо Маттарелла не стал объявлять выборы. Закон позволяет ему разрешить формирование другой коалиции в том же составе парламента. Коалицию составили «Движение 5 звезд» и либералы. В нынешнем составе парламента у них чуть более 50% мест, а актуальный совокупный рейтинг — чуть более 40%.

Наблюдатели подвергли критике решение Маттареллы, который, по их мнению, в силу личных пристрастий отдал власть двум партиям без общей программы, не имеющих поддержки большинства населения. Сторонники итальянского президента в свою очередь отмечают, что такое решение Маттареллы позволило быстро сформировать правительство и не терять время, необходимое на утверждение бюджета и иных значимых документов.