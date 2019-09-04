Москва, , 13:06 — REGNUM США не смогли сменить власть в Венесуэле силовыми сценариями и потому теперь будут действовать с помощью «мягкой силы». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Американские власти, убедившись в провальности силовых сценариев смещения власти в Венесуэле, просто пытаются разработать новую стратегию по восстановлению демократии в этом государстве. Теперь этим лозунгом оправдывается создание параллельного правительства в нарушение всех в принципе норм функционирования правового государства», — заявила Захарова.

«Отсутствие правовых основ в действиях Вашингтона проявляется со всей отчётливостью. Многие из так называемых министров Гуайдо давно работают на организации, которые спонсируются американскими неправительственными организациями. Это к вопросу о вмешательстве», — подчеркнула она.