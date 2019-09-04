Тегеран, , 13:14 — REGNUM Министр информационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми призвал американского президента Дональда Трампа «не изображать Таноса», тем самым сравнив его с титаном из вселенной Marvel, злодеем Таносом. Призыв Джахроми опубликован 4 сентября в его микроблоге в Twitter.

Министр отреагировал на новые санкции США против иранского космического агентства. Он разместил на своей странице в соцсети снимок космической туманности и написал, что даже не может разглядеть там США, не то что их санкции.

«Перестань изображать Таноса, Дональд Трамп», — подчеркнул Джахроми и добавил, что вселенной и будущим в ней обладают все, а не только некоторые.

https://twitter.com/azarijahromi/status/1169081655023345664

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября США включили в свой черный список Исследовательский институт аэронавтики, Центр космических исследований и Космическое агентство Ирана.

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