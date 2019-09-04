Лондон, , 13:00 — REGNUM «Трубы, фанфары, огромный металлический громкоговоритель и дополнительный — для «мистера Брексита» — довершают картину. «Остановите государственный переворот!» Борис Джонсон добился того, чтобы его послание, «парламент против народа», дошло до населения, но, похоже, не в той форме, в какой ему бы хотелось, — так описывает испанское издание El Mundo вчерашний митинг противников Брексита. — Тысячи человек снова собрались в Вестминстере, чтобы воспротивиться «антидемократической» отсрочке заседаний, попросить отставки «нелегитимного» премьер-министра и еще раз потребовать второго референдума «без лжи».

«В этой стране не место диктаторам, они здесь не нужны», — выкрикивала женщина, стоя напротив дверей резиденции премьер-министра на Downing Street. Это место было выбрано организаторами шествия, которые позаботились обо всем, включая листовки со словами сочиненных по случаю песен, которые раздавали всем желающим. «Что нам делать с Борисом Джонсоном, Найджелом Фараджем и Джейкобом Рис-Моггом? Отправить их к Трампу с билетом в один конец», — скандировали манифестанты, размахивая флагами Евросоюза.

Между тем на другой стороне улицы собралась весьма немногочисленная группа, в которой главенствовало написанное красным слово Leave («уйти») на голубом фоне. «Неудачники! Вы всего лишь неудачники! Пока-пока, мы уходим!» — высмеивал противников Брексита один из мужчин, делая прощальный жест. Другой объяснил подошедшей за разъяснениями женщине: «Они просто паникеры. Борис — наш Трамп, с ним мы вернем себе власть над своей судьбой. Эта страна не разлетится на куски без ЕС: мы сильны».