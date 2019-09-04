Тбилиси, , 12:58 — REGNUM «Бывший глава МВД Грузии и кандидат на пост премьера Георгий Гахария — это человек России, и его назначение главой кабинета министров означает, что туда вошла Россия, которая отныне будет делать в Грузии все, что ей вздумается, в том числе уберет Иванишвили». Об этом журналистам заявила супруга экс-президента Михаила Саакашвили Сандра Руловс, которая пришла 3 сентября вечером на акцию у здания парламента, чтобы поддержать протест против предстоящего назначения Гахария.

«Назначение премьер-министром Гахарии — очень плохой знак, это значит, что во главе нашего кабинета сидит Россия и она будет делать все, что пожелает», — подчеркнула Руловс.

Незавидное будущее предсказала супруга Саакашвили и председателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили. По ее информации, Иванишвили либо отравят, либо убьют, либо он потеряется, и все это сделает именно «Россия» руками будущего «своего человека» в должности премьера.

Напомним, что 2 сентября уже бывший премьер Мамука Бахтадзе заявил об отставке, после чего весь состав правительства Грузии приобрел статус исполняющего обязанности. 3 сентября после совещания в формате политсовета правящей партии, а затем — парламентского большинства лидер и учредитель «Грузинской мечты» представил Георгия Гахария на пост министра. Новый состав правительства парламент Грузии должен утвердить 8 сентября.