Джакарта, , 12:56 — REGNUM Посол Российской Федерации в Индонезии Людмила Воробьёва заявила, что в преддверии празднования 70-летия двусторонних отношений между Индонезией и Российской Федерацией правительства двух стран подготовили ряд меморандумов о взаимопонимании, сообщает информационное агентство Antara.

«Мы подготовили ряд документов, но я не могу сейчас рассказать детали, потому что над ними работают. Надеемся, что все эти документы могут быть подписаны во время визита президента РФ Владимира Путина в Джакарту», — заявила посол России в Индонезии Людмила Воробьева на брифинге в Джакарте 4 сентября.

По её словам, расширение партнерских отношений между Индонезией и Россией ознаменует новый этап.

Известно, что посольство Российской Федерации подготовило несколько мероприятий, посвященных 70-летию установления дипломатических отношений с Индонезией, в том числе музыкальные концерты и фотовыставку, которая состоится в русском культурном центре на следующей неделе.

Ожидается, что президент Российской Федерации Владимир Путин посетит Индонезию в начале 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках индонезийско-российского бизнес-форума в Москве было подписано 13 меморандумов о взаимопонимании между бизнесменами из обеих стран.

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