Киев, , 12:55 — REGNUM Украинский политолог, эксперт Украинского института будущего Юрий Романенко приветствовал отмену депутатской неприкосновенности. Соответствующие посты Романенко разместил на своей странице в Фейсбуке.

При этом он назвал «подонками» тех, что кто утверждает, что отмена депутатской неприкосновенности якобы произошла с нарушением закона о регламенте работы парламента.

«Неприкосновенность сняли! 373 голоса. И все получается, оказывается, если захотеть… Один из самих комичных моментов, когда Парубий и компания взывают к регламенту, который они 2000 раз изнасиловали. Эта идея о регламенте становится актуальной каждый раз, когда подонкам нужен аргумент, что нужно следовать праву дабы сохранить бесправие. Определённо их бесславной эпохе пришли кранты», — отметил Романенко.

Он также заметил, что на Украине нет «никакого парламентаризма в нормальном понимании этого слова».

«Давно все решали несколько человек, чьи марионетки жали на кнопки. Украинский парламентаризм давно стал прикрытием украинского феодализма и олигархии, когда за «демократической вывеской» скрывалось насквозь гнилое нутро и алчность в кубе. И вот мы пришли к такой ситуации, когда народ просто возненавидел этот «парламентаризм». Достаточно посмотреть все рейтинги Рады до этих выборов (посмотрим еще, что будет дальше). Но нас призывают цепляться за отжившую форму общественного устройства. Которая по сути привела нас к коллапсу всего. Мы должны сохранить ее во имя внешней формы, когда нам до чертиков надоела гнилая суть», — пишет Романенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября Верховная рада приняла исторический законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов. За документ проголосовали 373 парламентария — более двух третей от конституционного большинства. Примечательно, что за законопроект голосовали депутаты из всех парламентских фракций кроме «Оппозиционной платформы — За жизнь». По словам депутатов от ОПЗЖ, закон принят с нарушением норм регламента. Представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что с 1 января 2020 года Украина избавится от касты неприкасаемых.