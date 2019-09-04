Киев, 4 сентября 2019, 12:55 — REGNUM Украинский политолог, эксперт Украинского института будущего Юрий Романенко приветствовал отмену депутатской неприкосновенности. Соответствующие посты Романенко разместил на своей странице в Фейсбуке.
При этом он назвал «подонками» тех, что кто утверждает, что отмена депутатской неприкосновенности якобы произошла с нарушением закона о регламенте работы парламента.
Он также заметил, что на Украине нет «никакого парламентаризма в нормальном понимании этого слова».
Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября Верховная рада приняла исторический законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов. За документ проголосовали 373 парламентария — более двух третей от конституционного большинства. Примечательно, что за законопроект голосовали депутаты из всех парламентских фракций кроме «Оппозиционной платформы — За жизнь». По словам депутатов от ОПЗЖ, закон принят с нарушением норм регламента. Представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что с 1 января 2020 года Украина избавится от касты неприкасаемых.