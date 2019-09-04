Жанаозен, Казахстан, , 12:54 — REGNUM Правоохранительные органы Казахстана будут пресекать незаконные митинги, связанные с распространением в социальных сетях информации об открытии 55 китайских предприятий. Об этом заявил министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев, сообщает 4 сентября издание Tengrinews.

По его словам, в Жанаозене группа людей вышла на несанкционированный митинг, выступая против строительства китайских предприятий. «Эта информация ложная, никакие предприятия не открываются, есть совместные предприятия, есть инвестиции», — заявил министр.

Напомним, 2 сентября у здания администрации Жанаозена собрались около 100 мужчин с требованием трудоустроить местных жителей. Демонстранты также выступили против открытия китайских предприятий.

4 сентября местные СМИ сообщили, что группа людей вышла на улицу в городе Актау. Демонстранты также выступили против строительства китайских компаний.