Тбилиси, , 12:50 — REGNUM Бывший соратник учредителя коалиции и партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, Давид Усупашвили, который ныне возглавляет оппозиционное «Движение строительства», считает, что Иванишвили в преддверии парламентских выборов создал в Грузии правительство «холодной войны».

Об этом Усупашвили заявил в комментарии Первому каналу Общественного телевидения Грузии, в передаче «Моамбе».

"Это правительство предназначено не для управления страной. Это фактически избирательный штаб. И особенного анализа тут не нужно. Он укрепил силовые структуры, которые выдуманы для борьбы с преступниками и врагами, и как минимум половине общества сказал, что считает их преступниками и врагами», — заявил Давид Усупашвили.

По его мнению, ничего иного, позитивного и обнадеживающего Иванишвили, которого политик считает реальным правителем Грузии, предложить обществу не может.

Главным интересом Бидзины Иванишвили его бывший соратник считает нанесение удара по той части общества, которая не является его сторонником и не является избирателем «Грузинской мечты».

«Интерес Иванишвили — вызвать как можно большее раздражение у той части общества, которая его сторонником не является, и на этом эмоциональном фоне гражданского противостояния получить преимущество», — пояснил лидер «Движения строительства».

Именно стремлением вызвать раздражение у своих оппонентов объяснил Усупашвили решение Бидзины Иванишвили о выдвижении Георгия Гахарии на пост премьера.

Оппозиционер ожидает, что утверждение парламентом нового состава правительства во главе с бывшим министом внутренних дел Гахария еще больше углубит ту пропасть, которая уже разделяет грузинское общество.

Напомним, что 2 сентября уже бывший премьер Мамука Бахтадзе заявил об отставке, после чего весь состав правительства Грузии приобрел статус исполняющего обязанности. 3 сентября после совещания в формате политсовета правящей партии, а затем — парламентского большинства лидер и учредитель «Грузинской мечты» представил Георгия Гахария на пост министра. Новый состав правительства парламент Грузии должен утвердить 8 сентября.

Парламентские выборы в Грузии состоятся в октябре будущего года, и, как на фоне проходивших в Тбилиси в июне акций протеста пообещал народу Бидзина Иванишвили, они пройдут по пропорциональной избирательной системе и с нулевым избирательным барьером.