Москва, , 12:49 — REGNUM Позиция болгарской стороны вызывает недоумение, ведь Россия освободила Болгарию от турецкого ига и является православной страной, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев, комментируя заявление МИД Болгарии об освобождении Европы.

«Однако негативные факты показывают следующее: Болгария была противником России и в Первой и во Второй мировой войне, ввела против России санкции и угробила «Южный поток».

Как альтернатива последнему появился проект «Турецкий поток», который сейчас близок к завершению. Турция не ввела против России санкции, является важным покупателем нашего оружия. Самим собой напрашивается вопрос, может быть, Болгарию не нужно было освобождать?

В основе политики современной России лежит принцип национальной безопасности и коммерческой выгоды. Операция в Сирии позволила сохранить позиции Газпрома в Европе, «Турецкий поток» и сотрудничество с Эрдоганом убирают риски украинского транзита и т.д.

Что касается идей славянского и православного единства, то они оказались ложными, их стоит забыть, оставить в XIX веке. То есть, если вдруг Болгария или Греция снова испытают давление со стороны Турции, то вмешиваться Москве вряд ли стоит», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, «вмешательством во внутренние дела страны», а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.

Клинцевич: Болгария в шаге от отрицания роли РФ в освобождении от ига

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