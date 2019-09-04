Москва, , 12:38 — REGNUM В Венесуэле продолжаются шаги по дестабилизации внутриполитической ситуации. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«Венесуэльская радикальная оппозиция продолжает предпринимать шаги по дестабилизации внутриполитической ситуации в стране», — заявила Захарова.

29 августа председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо заявил о формировании так называемого «собственного правительства».

«Считаем это решение очередной опасной попыткой узаконить двоевластие и создать псевдоправовую реальность, которая ведёт к дальнейшей поляризации венесуэльского общества, затягиванию поиска компромиссных решений, в которых так нуждается Венесуэла для улучшения гуманитарной ситуации и возвращения на путь поступального развития», — подчеркнул он.