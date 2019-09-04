Киев, , 12:57 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон №6449 о химической кастрации педофилов и вернул его в Верховную раду. Об этом сообщил 4 сентября телеканал 112.ua.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Закон предусматривает наказание за сексуальные отношения с лицом, не достигшим 14 лет, вне зависимости от его согласия или несогласия. Осуждённому вводят антиандрогинные препараты, которые снижают либидо и сексуальную активность. Химическая кастрация не применяется к лицам младше 18 лет и старше 65.

Документ также ужесточает ответственность за участие в групповом изнасиловании и за развращение человека, не достигшего 16-летнего возраста. Кроме того, закон предусматривает создание публичной базы данных лиц, осуждённых за изнасилование несовершеннолетних.

Напомним, скандальный закон был принят Верховной радой 11 июля 2019 года, и был подписан спикером парламента Андреем Парубиём.

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