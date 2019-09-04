Москва, , 12:34 — REGNUM Переговоры глав МИД России и Молдавии Сергея Лаврова и Николая Попеску пройдут в Москве 11 сентября. Об этом сообщила 4 сентября на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии впервые совершит визит в РФ после формирования нового правительства страны в июне, отметила она. Министры обсудят актуальные вопросы взаимодействия Москвы и Кишинёва и международной повестки.

Как сообщало ИА REGNUM, президенты России и Молдавии Владимир Путин и Игорь Додон встретятся в Москве 7 сентября. Молдавский лидер заявил, что речь пойдет о скидке для Кишинёва на российский газ.

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