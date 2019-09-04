Сухум, , 12:30 — REGNUM Бывшие кандидаты в президенты Абхазии Алмас Джапуа, Артур Анкваб и Астамур Отырба выступили с инициативой создания оппозиционного политического альянса под рабочим названием «Альтернатива». Об этом 3 сентября сообщает «Абхазия-Информ».

3 сентября на пресс-конференции Алмас Джапуа уточнил, что в данный момент идет процесс обсуждения состава совета, ведутся переговоры с общественными и политическими организациями, которые могут примкнуть к новой политической коалиции.

В новый оппозиционный блок войдет общественная организация «Общее дело», возглавляемая депутатом второго созыва парламента (1996 — 2002 гг.) Вадимом Смыр. Заместитель председателя партии экономического развития Абхазии (ЭРА) Тея Аршба сообщила, что существует возможность присоединения партии к «Альтернативе».

"Альтернатива» планирует выступать за создание коалиционного правительства и рабочей комиссии по изменению конституции, оформление отзыва лицензии на разработку и добычу нефти, реформирование правоохранительной системы, проведение антикоррупционных мер.

Учредительное собрание «Альтернативы» состоится после второго тура президентских выборов в Абхазии.