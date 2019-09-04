Владивосток, , 12:22 — REGNUM Народы России и Индии с глубоким интересом относятся к культуре друг друга. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил после переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди 4 сентября во Владивостоке.

Российский лидер отметил, что подробно обсудил с индийским коллегой тематику двусторонних гуманитарных связей. Народы двух стран веками проявляют глубокий интерес к культуре, истории и духовным ценностям друг друга, подчеркнул он.

Путин напомнил, что русский путешественник Афанасий Никитин когда-то одним из первых европейцев достиг Индии и описал жизнь этой страны. В настоящее время индийцы очень ценят творчество русского художника и мыслителя Николая Рериха, тогда как в России уважают память и наследие политика и философа Махатмы Ганди.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча Путина и Моди состоялась на полях пятого Восточного экономического форума во Владивостоке. Индийский лидер принял приглашение Путина принять участие в праздновании Дня Победы в Москве в 2020 году.

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