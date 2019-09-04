Тбилиси, , 12:19 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили не согласовывала вопрос о помиловании убийцы полицейского с министерством юстиции. Об этом заявила глава минюста Грузии Тея Цулукиани, сообщает 4 сентября издание «Новости-Грузия».

По её мнению, нельзя помиловать лиц, осужденных за убийство представителей органов власти. Цулукиани добавила, что список лиц, помилованных президентом 28 августа в честь праздника Успение Богородицы, не согласовывался в минюсте.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября сторонники оппозиционной партии «Единое национальное движение» организовали у президентского дворца в Тбилиси акцию протеста. Демонстранты потребовали от президента объяснений в помиловании убийцы полицейского.

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