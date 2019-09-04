Уагадугу, , 12:14 — REGNUM Два старших союзника свергнутого бывшего президента Буркина-Фасо Блэза Компаоре были приговорены к 10 и 20 годам тюремного заключения соответственно за организацию попытки государственного переворота против переходного правительства в 2015 году. Об этом передает информационное агентство Reuters.

Напомним, что протестующие, возмущенные попыткой президента Блэза Компаоре изменить Конституцию, чтобы продлить свое 27-летнее правление у власти, вынудили его бежать из страны в 2014 году. Войска элитного Президентского полка по обеспечению безопасности под командованием генерала Жильбера Дьендере захватили членов переходного правительства в заложники менее чем за месяц до президентских выборов в 2015 году.

«Недельный захват власти» потерпел неудачу, однако 14 человек были убиты и более 250 других были ранены, когда те попытались сопротивляться путчу.

Военный трибунал, прошедший 2 сентября в Уагадугу, признал Дьендере виновным в убийстве и угрозе государственной безопасности и приговорил его к 20 годам тюремного заключения. Бывший министр иностранных дел в правительстве Компаоре Джибриль Бассоле, которого обвиняли в том, что он был вдохновителем переворота, также был приговорен к 10 годам тюрьмы за государственную измену.

«Это победа народа, победа демократии и верховенства закона, — сказал Проспер Фарама, адвокат людей, пострадавших в результате попытки переворота — Только народ, по своей легитимности, может наделить властью».

Сам Компаоре в настоящее время живет в убежище в соседнем Кот-д'Ивуаре.