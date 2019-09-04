Исламабад, , 12:36 — REGNUM 3 сентября министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что проблема Кашмира станет единственной темой на переговорах с главами внешнеполитических ведомств Саудовской Аравии и ОАЭ.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Шах Мехмуд Куреши заявил, что министры иностранных дел Саудовской Аравии и ОАЭ прибудут в Исламабад для обсуждения проблемы Кашмира. По словам Куреши, Исламабад надеется на содействие «дружественных стран» в борьбе за права народа Кашмира. Визит арабских министров стал возможен благодаря дипломатии премьер-министра Пакистана Имрана Хана, который поддерживает постоянную связь с руководством стран Персидского залива, информируя их о ситуации в индийском Кашмире. Также, по словам Куреши, полную поддержку «делу Кашмира» выразил министр иностранных дел Бангладеш.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.