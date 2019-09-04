Исламабад, , 16:22 — REGNUM 3 сентября официальный представитель оппозиционной партии «Пакистанская мусульманская лига (Наваз)» Марьям Аурангзеб заявила, что правительство страны не справляется с эпидемией лихорадки денге.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Марьям Аурангзеб выразила обеспокоенность ситуацией в провинции Панджаб, где число заразившихся лихорадкой достигло 683. По мнению официального представителя «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)», распространение болезни произошло из-за некомпетентности местного правительства, возглавляемого партией «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость»). По словам Марьям Аурангзеб, массового заражения удалось бы избежать, если бы правительство Панджаба воспользовалось «системой борьбы с денге» бывшего главного министра провинции, председателя «Лиги» Шехбаза Шарифа.

Напомним, что ранее департамент здравоохранения провинции Хайбер-Пахтунхва сообщил о 1200 заражениях лихорадкой денге за последние 25 дней.