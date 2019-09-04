Исламабад, , 14:21 — REGNUM 3 сентября специальный помощник премьер-министра Пакистана по информации и телерадиовещанию Фирдоус Ашик Аван, исполняющая обязанности пресс-секретаря правительства, подвергла жесткой критике оппозиционные партии за их подход к проблеме Кашмира.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, пресс-секретарь правительства назвала проблему Кашмира «общим делом всей нации». Фирдоус Ашик Аван отметила, что заявления оппозиции о неспособности правительства защитить права народа Кашмира безосновательны. По мнению пресс-секретаря, нельзя допустить использование проблемы Кашмира в политических целях, так как это разрушит «национальное единство». Ранее пакистанские исламисты призывали к «маршу на Исламабад» с целью свергнуть правительство, которое, по их мнению, не способно решить проблему Кашмира.

Напомним, что нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.