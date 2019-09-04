Исламабад, , 13:09 — REGNUM 3 сентября ВМС Пакистана получили новый современный корвет, построенный по заказу Исламабада на верфях Румынии.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, это уже второй современный корвет, который ВМС получили за последнее время. Для участия в церемонии спуска на воду в Румынию прибыл начальник штаба ВМС Пакистана по личному составу вице-адмирал Атар Мухтар. Вице-адмирал высоко оценил работу сотрудников румынской компании DAMEN, которые построили корвет, отвечающий требованиям современной войны на море.

Многоцелевой корвет, построенный для ВМС Пакистана в Румынии, имеет водоизмещение 2300 тонн и оснащен современным оборудованием.