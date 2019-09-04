Исламабад, , 12:41 — REGNUM Обсуждение проблемы прав человека в бывшем индийском штате Джамму и Кашмир в Европарламенте — крупное дипломатическое поражение Индии. Об этом пишет пакистанское информационное агентство Jang.

По данным информагентства, индийское внешнеполитическое ведомство пыталось воспрепятствовать обсуждению проблемы Кашмира в комитете по международным делам Европейского парламента. В Брюссель со срочным визитом прибыл министр иностранных дел Индии Субраманиам Джайшанкар, чтобы убедить верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля отменить обсуждение. Как отмечает Jang, после четырехчасового визита Субраманиам Джайшанкар вернулся в Нью-Дели «с пустыми руками».

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.