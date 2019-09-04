Исламабад, , 11:57 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что война никогда не является решением проблемы, поэтому кризис в Кашмире может быть разрешен только через диалог.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, выступая на международном съезде сикхов в Лахоре (провинция Панджаб), Имран Хан заявил, что он по-прежнему сторонник мирного урегулирования кашмирской проблемы. По словам премьер-министра Пакистана, несмотря на всю жестокость режима премьер-министра Индии Нарндры Моди, Пакистан стремится избежать войны со своим соседом.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.