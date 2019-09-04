Москва, , 11:52 — REGNUM В Совфеде призывают жителям Болгарии оценить призыв МИД страны не считать борьбу Советского Союза с нацизмом освобождением Европы, передает корреспондент ИА REGNUM 4 сентября.

«Надеюсь, что заявление МИД Болгарии будет должным образом оценено общественностью этой страны», — сказал член Совфеда Франц Клинцевич.

Призыв МИД Болгарии не считать борьбу Советского Союза с нацизмом освобождением Европы, учитывая вековые дружественные связи с народом этой страны, вызывает глубокое сожаление, говорит сенатор.

«Опять политическая конъюнктура берет верх над исторической правдой. От этого только один шаг и до отрицания роли России в освобождении Болгарии от османского ига», — заявил парламентарий.

МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, «вмешательством во внутренние дела страны», а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.

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