Брянск, , 11:47 — REGNUM Избирательная комиссия Брянской области передала ТИКам бюллетени для голосования на выборах депутатов Брянской областной думы седьмого созыва. Специальные листы имеют несколько степеней защиты. Лишние и бракованные бюллетени, а также офсетные пластины для печати уничтожили на месте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального избиркома.

Передача бюллетеней для голосования Пресс-служба избирательной комиссии Брянской области

Всего было изготовлено 2 млн 016 тыс. избирательных бюллетеней, из них 239 тысяч листов подготовлены для голосования с использованием технических средств подсчёта голосов — КОИБ 2017. На лицевую сторону бюллетеня нанесена фоновая защитная сетка краской розового цвета. В правом верхнем углу предусмотрено место для размещения специального знака (марки), подписей двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и печати этой комиссии. На избирательных бюллетенях для голосования с использованием КОИБ защитная сетка и марка размещены на оборотной стороне листа.

Территориальные избирательные комиссии передадут бюллетени на участки 5−6 сентября 2019 года. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября.