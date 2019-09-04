Москва, , 11:43 — REGNUM Мероприятия в Польше, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны, превратились в беспрецедентный эпизод переписывания истории. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 1 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

«То, во что превратились эти мероприятия, которые проходят не первый год, собиравшие представителей различных стран в течение многих лет — во что превратилось это событие в этот раз, честно говоря, повергает в шок», — заявила Захарова.

Варшава превратила мемориальные памятные мероприятия в действо, которое было полностью подчинено некоему единению свободного цивилизованного демократического мира против «сил зла», подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

«Сначала гитлеризма, потом коммунизма и, наконец, современного империализма, которое чуть ли не олицетворяет Россия. Это ярчайший пример переписывания истории. Только в этот раз всё зашло слишком далеко и превратилось просто в какое-то настоящее мировое глобальное мракобесие», — подчеркнула она.