Цхинвал, , 11:42 — REGNUM В Юго-Осетинском государственном университете (ЮОГУ) им. А. Тибилова 4 сентября прошла торжественная линейка, посвященная началу нового учебного года, сообщает информагентство «Рес».

Юго-Осетинский государственный университет (ЮОГУ) им. А. Тибилова Cominf.org

Студентов ВУЗа с началом учебного года поздравили представители руководства республики во главе с президентом Анатолием Бибиловым, преподаватели и представители общественности.

Ректор университета Вадим Тедеев выступил с приветственной речью, отметив, что в этом году в ЮОГУ на 20% увеличилось количество студентов, всего поступило 3000 новых студентов.

20 августа ИА REGNUM сообщало, что Юго-Осетинский государственный университет подписал соглашения с более чем тридцатью ведущими вузами России.

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