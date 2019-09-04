Вена, , 11:41 — REGNUM Бывший боксер и мэр украинской столицы Виталий Кличко записал видео в поддержку бывшего федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца, который сражается за право вновь возглавить правительство. Об этом пишет газета Heute.

«Дорогой Себастьян, полтора года назад люди избрали тебя, — говорит Кличко в своем обращении. (…) — Каждый раз, когда я приезжаю в Австрию в отпуск, я ощущаю огромную поддержку тебя лично и твоей прекрасной работы. Ты вновь дашь бой!»

Кличко выразил уверенность, что этой осенью Себастьян Курц вернет себе пост федерального канцлера.

Виталий Кличко и ранее выступал в поддержку Курца. В этом году он присутствовал на мероприятии его Австрийской народной партии в Клагенфурте.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября 2019 года в Австрии состоятся внеочередные парламентские выборы. Напомним, правительство Курца было досрочно отправлено в отставку в мае из-за скандала с публикацией компромата на вице-канцлера и его партию.