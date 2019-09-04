Махачкала, , 11:38 — REGNUM В Дагестане назначен новый главный федеральный инспектор по республике. Им стал Александр Степанов. По данным пресс-службы аппарата полномочного представителя президента России в Северо-Кавказском федеральном округе, его назначение состоялось 20 августа.

Новый назначенец является уроженцем Дагестана. Он родился в 1974 году в селе Южное Кизлярского района. Получив на родине образование по специальности «инженер» (в 1997 году он окончил Дагестанский государственный технический университет), а впоследствии по специальности «юрист» в Московском государственном социальном университете, Александр Степанов работал в органах МВД и прокуратуры на Ставрополье, в Ханты-Мансийском АО, в Тверской и Московской областях.

Напомним, ранее пост главного федерального инспектора по Республике Дагестан занимал Алексей Гасанов.