Владивосток, , 11:38 — REGNUM В международном Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке примет участие губернатор Омской области Александр Бурков.

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, в рамках ВЭФ у Буркова запланировано проведение деловых встреч и переговоров по реализации ряда проектов в регионе, а также участие в официальных мероприятиях форума.

В частности, губернатор Омской области поучаствует в заседании президиума Госсовета РФ, в пленарном заседании ВЭФ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Восточный экономический форум стартовал во Владивостоке 4 сентября. Он проходит с участием президента РФ Владимира Путина.

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