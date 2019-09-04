Тегеран, , 11:33 — REGNUM Власти Ирана разрешили семерым членам экипажа задержанного британского танкера Stena Impero покинуть страну, сообщает 4 сентября РИА Новости со ссылкой на пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Андрея Ганенко.

«Семерых человек действительно отпускают, это сделано по запросу судовладельца, по решению капитана», — сказал он, добавив, что среди семерых отпущенных есть один гражданин РФ.

На судне осталось минимальное количество экипажа, необходимое для выхода танкера в море, уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля в Ормузском проливе власти Ирана задержали британский нефтеналивной танкер Stena Impero. Согласно заявлению Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) ВС Ирана, судно было задержано за нарушение международных правил судоходства.

Читайте также: В Иране заявили о готовности обеспечивать безопасность Персидского залива