Пхеньян, , 11:59 — REGNUM Международные благотворительные организации продолжают оказывать помощь Северной Корее. В частности, 3 сентября в КНДР отправилась миссия Eugene Bell Foundation, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Главной задачей миссии является реализация медицинского проекта по борьбе с туберкулезом. Члены делегации будут оказывать медицинскую помощь северокорейцам, страдающим от особой формы болезни, резистентной к различным медикаментам. Отмечается, что поддержку миссии оказывает министерство здравоохранения КНДР.

Благотворительная организация Eugene Bell Foundation отправляет миссии в КНДР дважды в год — весной и осенью. Как и прежде, в КНДР был доставлен достаточный запас медикаментов и оборудования, необходимого для лечения болезни. Туберкулёз является острой проблемой в Северной Корее: по данным Всемирной организации здравоохранения, число больных превышает 107 тысяч человек.