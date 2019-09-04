Киев, , 11:29 — REGNUM К власти на Украине «привели» людей, главная задача которых — открыть рынок сельскохозяйственной земли. Об этом вечером, 3 сентября, в эфире одного из украинских телеканалов заявила бывшая советница и пресс-секретарь четвертого президента Виктора Януковича Анна Герман.

«Эта команда пришла, чтобы открыть рынок украинской земли. Это единственное, что осталось у Украины, и это нужно забрать. Ради этого эти люди будут готовы на любые уступки: снять депутатскую неприкосновенность, поднять мизерные пенсии или скосить тарифы, что угодно, чтобы люди говорили: «Как хорошо, как хорошо»… Это основное для чего их привели», — сказала Герман.

Она сообщила, что новое правительство Украины уже исключило из школьной программы повесть Ольги Кобылянской «Земля».

"Деталь характеризует процесс с самой неожиданной стороны. На днях я узнала, что из школьной программы исключили повесть Ольги Кобылянской «Земля»… Чем Ольга Кобылянская провинилась перед украинской властью, что повесть «Земля» выбросили из программы? Позже я услышала еще один месседж: «Ну, Аваков может быть до декабря, до декабря он обязательно будет». А потом был третий месседж: «До декабря мы должны открыть рынок земли». Когда я сложила эти детали, у меня вышло одно слово «земля», — рассказала Герман.

Эксперт также призвала Киев запретить продажу земли иностранцам на 20 лет.

«Повесть Ольги Кобылянской ни в чем не виновата. Она только показала, что значит для украинских селян земля и как за одну границу (земли — ред.) люди были почти готовы убивать друг друга… Украинец без земли — это даже не крепостной. Украинцы без земли исчезнут как нация, придут китайцы или немцы… Первым нам обязательно нужно принять закон о запрете продажи украинской земли иностранцам хотя бы на 20 лет», — считает Герман.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству до 1 октября разработать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения. При этом он попросил парламент отменить земельный мораторий до 1 декабря 2019 года. Президент считает, что земельная реформа направлена на развитие фермерства и защиту мелкого собственника.