Сеул, , 12:43 — REGNUM США продолжат наращивать свой военный контингент на Корейском полуострове. В частности, уже в ближайшие годы планируется существенно нарастить силы ВВС с помощью новейших истребителей пятого поколения F-35A — ими планируется заменить устаревшие F-16A, сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

Истребители будут прибывать в Южную Корею постепенно до 2024 года. По оценкам экспертов, сейчас на базе ВВС в Пхёнтхэке, в провинции Кёнги, и Кунсане, в провинции Северная Чолла, находится 60 истребителей F-16 — именно столько может быть поставлено и F-35A. Кроме того, до 2021 года 40 истребителей F-35A закупят и ВВС Южной Кореи — четыре самолета уже находятся в эксплуатации.

Усиление ВВС истребителями пятого поколения вызывает острое недовольство Пхеньяна, так как фактически нивелирует систему ПВО КНДР и подрывает баланс сил на полуострове. Северная Корея может закономерном ответить новыми ракетными или даже ядерными испытаниями на прибытие новых самолётов, полагают эксперты.