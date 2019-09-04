Украина, , 11:22 — REGNUM Украинские эксперты сегодня, 4 сентября, обсуждают состоявшуюся накануне отмену депутатской неприкосновенности Верховной радой, отмечая, что до окончательного решения этого вопроса еще далеко.

В частности, об этом говорит политолог Николай Спиридонов,

«Громкие заголовки о том, что якобы с депутатов уже сняли неприкосновенность — пока не соответствуют действительности», — подчеркивает эксперт.

Он отмечает как минимум две проблемы — во-первых, при голосовании были «ярко выраженные процедурные нарушения», во-вторых, окончательное решение еще должен принять Конституционный суд Украины.

Эксперт предполагает, что запрос в КС последует уже в ближайшее время и делает вывод, что на сегодняшний день история с отменой неприкосновенности «больше похожа на очередной пиар, который пока не имеет юридических последствий».

ИА REGNUM отмечает, что по состоянию на 4 сентября закон о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов уже подписан спикером Рады Дмитрием Разумковым и передан на подпись президенту Зеленскому.

Предполагается, что депутатская неприкосновенность на Украине будет отменена с 1 января 2020 года, решение касается исключительно уголовных дел.

Стоит отметить, что депутаты проголосовали законопроект об отмене неприкосновенности, автором которого является бывший президент Петр Порошенко.

«Мы могли пойти другим путем, но это заняло бы год, а может и больше. Здесь принципиально не столько, кто является творцом этого закона, кто его написал и подал, — здесь принципиально, кто его принял», — заявил глава парламента Украины Дмитрий Разумков.