Ереван, , 11:20 — REGNUM Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Артак Давтян не в курсе возможных кадровых перестановок в министерстве обороны республики. Об этом он заявил 4 сентября журналистам во время мероприятия в честь Дня сотрудника МВД.

Давтян прокомментировал сообщение СМИ о его возможном увольнении с занимаемой должности. Начальник Генштаба отметил, что если его снимут с должности, то место займет заместитель генерал-лейтенант Оник Гаспарян. «Не служить же нам вечно», — добавил Давтян.

Напомним, ранее армянская газета «Жоховурд» («Народ») написала, что власти Армении планируют перевести Артака Давтяна с должности главы Генштаба на пост главного военного инспектора. Сообщалось, что место Давтяна должен занять его заместитель Оник Гаспарян.