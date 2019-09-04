Нью-Дели, , 14:40 — REGNUM В индийском городе Большая Нойда открылось 12-дневное совещание ООН по борьбе с опустыниванием, деградацией земли и засухой. Несмотря на официальное приглашение, представители Пакистана не приехали в Индию, таким образом, пропустив данную встречу.

В то же время на данном совещании присутствовали представители из более чем 195 стран. В день открытия перед ними выступил министр окружающей среды Индии Пракаш Джавадекар.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», представители Индии публично заверили журналистов, что Пакистан является участником Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, а значит, был приглашен на встречу. «Если их места на пленарном заседании остались свободны, это означает, что они, возможно решили пропустить встречу. Пока не можем точно сказать, с чем это связано», — заявили официальные представители Индии.

В течение 11 дней страны будут обсуждать вопрос борьбы с опустыниванием. Они намерены активизировать усилия для осуществления поставленных ранее целей: к 2030 году уменьшить риски, связанные с этой проблемой, а также восстановить 2 миллиарда гектаров деградировавших земель. Стоит отметить, что Индия особо страдает от проблемы деградации, так как 29,3% земель страны в той или иной степени испорчены в результате неправильного или чрезмерного использования.