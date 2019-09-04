Тегеран, , 11:28 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе встречи с российскими иранистами в Москве опроверг слухи о возможном сотрудничестве России и Ирана в Чабахаре. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам политика, у России на текущий момент нет проектов в иранских южных городах, в частности в Чабахаре и Бушере. В то же время, Мохаммад Дажвад Зариф отметил, что обе страны имеют схожий план по обеспечению безопасности региона Персидского залива.

Министр объявил о том, что ИРИ с группой стран проведет учения в Индийском океане, которые будут открыты для присоединения со сторону других государств, в том числе и России.

Мохаммад Дажвад Зариф осудил действия Лондона, который отправит беспилотники для разведки в районе Персидского залива. «Увеличение количества военной техники не повысит безопасность на Ближнем Востоке», — заявил Зариф.