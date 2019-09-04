Тегеран, 4 сентября 2019, 12:40 — REGNUM Официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что недавние переговоры Ирана с Францией были одними из самых плодотворных за последнее время, потому что позиции обеих стран насчет урегулирования кризиса вокруг СВПД во многом схожи. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.
По словам чиновника, президент Франции Эммануэль Макрон «возглавляет процесс спасения ядерной сделки» в Европе. Он отметил, что на данный момент заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи находится во главе политико-экономической делегации в Париже для того, чтобы продолжить конструктивные переговоры с французской стороной касательно урегулирования кризиса вокруг СВПД.
Али Рабии подчеркнул, что цель переговоров Ирана и Франции — договориться, каким образом европейцы будут выполнять свои обязательства по СВПД. «Если Иран продает Европе нефть, то доходы от нее должны доходить до казны. Наша цель — определить, каким образом», — заявил представитель правительства.