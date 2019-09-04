Вильнюс, , 11:13 — REGNUM Почти 50 млн евро — столько с 2017 года литовские госучреждения потратили на заказные публикации в СМИ. Об этом сегодня, 4 сентября, пишет в своём расследовании литовский национальный вещатель LRT, который по закону лишён возможности оказывать рекламные услуги коммерческим предприятиям из-за того, что полностью дотируется со стороны государства, однако которого коммерческие СМИ обвиняют в несправедливой конкуренции из-за того, что коммерческая реклама, из-за «дыры» в законе, может появляться на сайте телерадиовещателя. В связи с этим коммерческие СМИ Литвы публикуют различные свои расследования о доходах LRT. Особенно литовский портал Delfi.

Возможно, именно из-за этого, сегодня сам Delfi стал главным антигероем уже расследования LRT. Упуская детали выяснения отношений медиахолдингов, в публикации LRT главным является сумма вливаний во все коммерческие СМИ — 50 млн евро с 2017 года и 13,7 млн евро только за этот год. В публикации, приводя конкретные примеры, утверждается, что госслужащие, министерства и другие ведомства используют эти средства неэффективно и для продвижения собственного политического имиджа.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, кроме этой внутриполитической пропаганды, часть средств потрачена и на пропаганду против России: поддерживания напряжения в обществе из-за мифической угрозы Литве со стороны РФ, дискредитации проекта БелАЭС, программы получения бесплатных электронных виз в Калининградскую область и так далее. Подобные публикации в литовских СМИ не отмечаются, как заказные, или как «партнёрские материалы», однако публикуются ежедневно и в больших количествах.

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