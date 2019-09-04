Цхинвал, , 11:10 — REGNUM Комитет госбезопасности Южной Осетии обнародовал показания оператора квадрокоптера, сбитого 1 сентября на границе с Грузией в окрестностях села Уиста (Цнелис), передает 4 сентября SPUTNIK.

По словам главы пресс-службы КГБ Екатерины Бязровой, записать показания сотрудника Генпрокуратуры Южной Осетии Роланда Бибилова, управлявшего в тот день квадрокоптером, было решено после того, как на технической встрече в селе Эргнети в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) представители Грузии продемонстрировали дрон Генпрокуратуры Южной Осетии.

Оператор дрона сообщил, что 1 сентября примерно в 10:00 он проводил квадрокоптером видеосъемку местности у села Уиста в рамках следствия по факту незаконного пересечения госраницы грузинскими вооруженными формированиями. Внезапно квадрокоптер перестал реагировать на команды, подаваемые с пульта управления, и отклонился от маршрута. После этого, добавил Роланд Бибилов, по квадрокоптеру со стороны грузинских вооруженных формирований был открыт ружейно-пулеметный огонь.

Напомним, Цхинвал 1 сентября заявил, что квадрокоптер был сбит грузинской стороной. Тбилиси в ответ заявил, что дрон упал после столкновения с беспилотным летательным аппаратом гражданского лица. 2 сентября делегация Грузии продемонстрировала дрон, не имеющий механических повреждений. Как заявил начальник информационно-аналитического департамента Службы государственной безопасности Грузии Ираклий Антадзе, квадрокоптер не имеет каких-либо следов от пуль или иных механических повреждений.

Ранее 24 августа Южная Осетия заявила о провокационных действиях Грузии на госгранице. Вблизи от югоосетинского села Уиста (Цнелис) появился грузинский блокпост. На требования Южной Осетии убрать блокпост Тбилиси ответил отказом, заявив, что пост находится на грузинской территории. После этого Генпрокуратура Южной Осетии начала следствие по факту незаконного пресечения госграницы.

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