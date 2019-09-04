* Талибаном — запрещённая в России организация

Кабул, , 18:20 — REGNUM Специалист по Афганистану, сотрудник турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı Халиль Силяхшёр опубликовал в нём свою статью под названием «Мир между США и Талибаном (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», в которой заявил, что и в США, и в Афганистане растет беспокойство о том, что президент Дональд Трамп ввязался в азартную игру. Он хочет выполнить одно из своих предвыборных обещаний о полном выводе войск США из страны. Освобождение американской экономики от тяжёлого груза афганской кампании станет его весомым аргументом на грядущих выборах.

Халиль Силяхшёр считает, что Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ставя главным условием полный вывод американских войск из Афганистана, рассчитывает представить перемирие в 18-летней войне своей победой. Но у движения есть естественные подозрения, что за перемирием на самом деле стоят замаскированные цели США сохранить контроль над страной посредством разведки и ЧВК. Эта неопределенность бросает тень на будущее мирного процесса.

По мнению эксперта, в США усиливается влияние республиканцев-ястребов, убежденных в том, что из-за вывода американских войск в Афганистане поднимут голову различные террористические группировки. В то же время переговоры между США и Талибаном (организация, деятельность которой запрещена в РФ) использует как возможность для переноса выборов президент страны Ашраф Гани: если американцы не уйдут, боевики обещали препятствовать их проведению. Накопившиеся взаимные подозрения непреклонно толкают стороны на новый виток вооруженного противостояния.