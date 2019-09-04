Анкара, , 11:09 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Регион, частью которого является Турция, переживает болезненный период. От терроризма до экономики, от внешней до внутренней политики, от оборонной до энергетической сферы мы переживаем тяжелейшие проблемы в истории».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Вопросы, находящиеся на повестке дня сегодня, имеют такое значение, что ставят на нас клеймо на век вперёд. Даже события, происходящие в Сирии и Восточном Средиземноморье, для нашей страны носят характер жизни и смерти. У Турции нет привилегии быть в них простым зрителем. Особенно на примере Сирии мы убедились в том, что, пока не покажем свое реальное присутствие, за столом переговоров нам ничего не светит».

Турецкий лидер добавил: «Алеппо, один из символов исламской цивилизации, под бочковыми бомбами сил Башара Асада превратился в руины. Если бы Турция не прикладывала в этом вопросе столько усилий, будьте уверены, что количество убитых в Сирии людей было бы в 2−3 раза выше».