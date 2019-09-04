Анкара, , 11:15 — REGNUM Турецкое новостное агентство Anadolu Ajansı сообщает, что США и их союзник в регионе Рабочая партия Курдистана обучили в Сирии 700 террористов, вошедших в состав группировки. США продолжают оказывать Рабочей партии Курдистана логистическую и инструкторскую помощь, начатую пол предлогом борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Обучение боевиков, изначально проводившееся на турецко-сирийской границе, после начала переговоров Турции и США по зоне безопасности на севере Сирии было перенесено в юго-восточные лагеря. Обучение проводилось американскими военными инструкторами в районе Шеддади, на севере Ракки и в Табке. Этнически большая часть обученных боевиков является арабами. Их идеологическую подготовку взяла на себя Рабочая партия Курдистана.

По информации Центрального Командования Вооруженных сил США (CENTCOM), обучение включало в себя курсы внутренней безопасности, изготовление самодельных взрывных устройств и контртеррористическую деятельность. С 2015 года под предлогом борьбы с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на 18 военных базах и опорных пунктах США в Сирии размещено до 2 тыс. человек личного состава. Рабочая партия Курдистана и подконтрольные ей силы оккупируют до трети территории Сирии.