Анкара, , 13:07 — REGNUM Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик заявил: «Мощь турецкой ПВО и других систем вооружений выгодна нашим союзникам, ведь границы Европы берут начало с Турции».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Омер Челик отметил: «Если бы такие нестабильные границы, как с Сирией и Ираком, были у наших союзников, какие меры тогда предприняли Германия, Франция и Великобритания? Какие споры ведутся в США относительно границы с Мексикой? Каждый должен проявить внимание и убедиться, что своевременное удовлетворение Турцией своих потребностей в безопасности на самом деле вносит вклад в коллективную безопасность, укрепляет ее».

Пресс-секретарь добавил: «В период президентства Барака Обамы США не продали нам ЗРК Patriot, несмотря на наше желание их купить. Вы хотите приобрести, не продают, а когда вы удовлетворили свою потребность в безопасности при помощи других систем, они пытаются лишить вас вашего же права на истребители F-35».