Анкара, , 11:41 — REGNUM Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик заявил: «В заявлениях, которые мы в конце концов услышали от РФ, выражалось, что они с понимаем относятся к нашему подходу в Сирии, видят террористическую угрозу, лицом к лицу с которой оказалась Турция, видят нашу нагрузку в связи с беженцами, и, что важно, считают, что наши требования зоны безопасности не наносят никакого вреда территориальной целостности Сирии, а, напротив, укрепляют ее».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Омер Челик отметил: «Для нас, как и РФ, важны территориальная целостность Сирии и определение ее будущего самими сирийцами. И, конечно, отсутствие угроз безопасности Турции. Мы видим, что те, кто создают угрозу безопасности, отсрочивают водворение в Сирии территориальной целостности и пытаются, используя обстоятельства, создать террористическое квазигосударство».

Пресс-секретарь добавил: «В сущности, продвигаемый нами подход наиболее приближен и к демократическим ценностям, и к достижению мира. Он привержен таким основным ценностям, как защита территориальной целостности Сирии, определение ее будущего сирийским народом и рассмотрение сирийской проблемы через призму политического решения».