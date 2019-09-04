Анкара, , 14:19 — REGNUM Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик заявил: «Члены НАТО из ЕС используют 157, а США 27 разных систем вооружений. Еврокомиссия говорила о том, что на повышение координации внутри НАТО и обеспечения единообразия вооружений страны ЕС каждый год тратят 25 млрд евро».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Омер Челик отметил: «Я хочу сразу обозначить, что на этом фоне подход, который пытается представить дело так, что, мол только Турция выбивается из общей картины и все портит, не соответствует действительности. Страны ЕС используют 3 разных истребителя: Франция — Rafale, Швеция — Grispen, Италия, Испания, Германия и Великобритания — Eurofighter Typhoon, а сейчас США выдвигают ещё и свои F-35. Используются 19 разных типов танков. Таким образом, очевидно, что подобное разнообразие внутри НАТО вполне приемлемо».

Пресс-секретарь добавил: «Главное, есть такие страны, как Греция и Болгария, купившие С-300 раньше Турции. На фоне такой картины, подход, который пытается нас убедить, что везде все единообразно и скоординировано, и только Турция все это ломает, является полностью пропагандистским».