Улан-Удэ, 4 сентября 2019, 11:01 — REGNUM В Бурятии изъяли и уничтожили почти 50 кг польских яблок. Об этом сообщили ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.
Санкционная продукция была выявлена в ходе проверки на торговой базе в Улан-Удэ — их реализовывал индивидуальный предприниматель.
Всего было изъято 8,8 кг польских яблок и ещё 40,7 кг яблок, происхождение которых установить не удалось.
«Хранить и реализовывать продукцию стран Европейского союза и без маркировочных знаков запрещено», — отметили в управлении.
Изъятые фрукты были уничтожены на полигоне твёрдых бытовых отходов под Улан-Удэ.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в августе Минсельхоз России выступил против введения запрета на уничтожение санкционных продуктов. Чиновники считают, что это может поставить под угрозу безопасность РФ.
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