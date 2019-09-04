Улан-Удэ, , 11:01 — REGNUM В Бурятии изъяли и уничтожили почти 50 кг польских яблок. Об этом сообщили ИА REGNUM в Управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия.

Санкционная продукция была выявлена в ходе проверки на торговой базе в Улан-Удэ — их реализовывал индивидуальный предприниматель.

Всего было изъято 8,8 кг польских яблок и ещё 40,7 кг яблок, происхождение которых установить не удалось.

«Хранить и реализовывать продукцию стран Европейского союза и без маркировочных знаков запрещено», — отметили в управлении.

Изъятые фрукты были уничтожены на полигоне твёрдых бытовых отходов под Улан-Удэ.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в августе Минсельхоз России выступил против введения запрета на уничтожение санкционных продуктов. Чиновники считают, что это может поставить под угрозу безопасность РФ.

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