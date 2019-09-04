Анкара, , 12:35 — REGNUM Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик заявил: «Те, кто критикуют силу и функции Турции в рамках НАТО, и ее неотъемлемую роль в миссии, которую НАТО выполняете по всему миру, пусть лучше посмотрят на самих себя. Делать отношения Турции и НАТО объектом критики значит подвергаться чудовищной пропаганде и сильнейшим образом заблуждаться».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Омер Челик отметил: «Потому что, если убрать Турцию, то окажется, что страны, которая может заменить ее, проявить себя на таком же уровне, внести такой вклад в борьбу с терроризмом, не существует. Те, кто продвигают подобную критику, не смогут осуществить ничего подобного».

Пресс-секретарь добавил: «Нас критикуют в вопросе покупки С-400, утверждая, что системы вооружений стран НАТО должны быть единообразными и скоординированными друг с другом. Изначально мы хотели приобрести ЗРК Patriot, нам нужна была система ПВО, которая защитила бы нас от угроз, исходящих из Ирака и Сирии. В принципе все процессы здесь протекали в атмосфере гласности».