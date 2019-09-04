Анкара, , 11:01 — REGNUM Одним из 5 боевиков Рабочей партии Курдистана, ликвидированных 2 сентября 2019 года в районе Хакурк на севере Ирака в ходе совместной операции Национальной разведывательной организации Турции и ее Вооруженных сил, оказался Недим Каракулак, разыскивавшийся Интерполом по красному циркуляру. Рабочая партия Курдистана признана террористической организацией США и ЕС и занесена ими в соответствующие списки.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Недим Каракулак, известный под кодовым именем «Кава Гарзан», был ответственным группировки за таможню и транспортировку между Кандилем и Хакурком.

Боевик вступил в организацию в 1993 году и в течение некоторого времени занимался поставкой с базы группировки в Хафтанине в Турцию взрывчатки для терактов. Недим Каракулак находился в розыске Интерпола с 2013 года.